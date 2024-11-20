«Не просто произведение искусства»: В РПЦ поддержали идею перенести иконы из музеев в церкви

Лучше хранить древние иконы в храмах, а не в музеях, однако не во всех церквях есть условия, чтобы сохранять реликвии. Об этом заявил иерей, священник Русской православной церкви Николай Конюхов в беседе с Life.ru.

Смысл в том, что иконы, конечно, писались не просто как некое произведение искусства, которое будет оцениваться с эстетической точки зрения. Это в первую очередь делалось как окно в духовный мир, где изображены Господь наш Иисус Христос, Богородица, святые, ангелы. Николай Конюхов Иерей, священник Русской православной церкви

Он отметил, что иконы всегда были возможностью помолиться, потому что визуальный ряд очень важен. Настоятель добавил, что сейчас те противоречия, которые возникают между музейным сообществом и Церковью, устраняются, потому что появляется возможность устанавливать специальные киоты для икон, где будет соблюдён необходимый режим для их сохранения.

«Конечно, любой иконой можно помолиться, даже если она написана только сегодня или вчера. Сейчас тоже много прекрасных иконописцев. Но древние иконы хранят на себе отпечаток духовного опыта наших предков. Это помогает сосредоточиться и помолиться перед ними. Несмотря на то что можно молиться перед иконой, неважно, где она находится, намного удобнее и уместнее делать это в церкви, а не в музее», — добавил священник.

Кроме того, по словам Конюхова, в музей приходят туристы, которые могут не верить в Бога, а также люди из мусульманских республик, разных национальностей и конфессий. Он отметил, что в музеи приходят с искусствоведческим и культурным интересом, а молиться удобнее в церкви. Однако иерей добавил, что не во всех храмах есть условия для хранения икон.

Если есть возможность и условия в церкви для хранения икон, почему бы это не сделать? Это было бы вдохновляюще для людей, приходящих в церковь, и в целом для нашего народа. Иерей, священник Русской православной церкви Николай Конюхов