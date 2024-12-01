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1 декабря, 15:43

Московский суд арестовал мужчину, который в 2001 году ограбил и убил коммерсанта

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве, совершённом более 23 лет назад. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве, совершённом более 23 лет назад. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве, совершённом более 23 лет назад. Сам задержанный активно возражал против «избрания ему данной меры пресечения», сообщает столичная прокуратура.

«С учётом позиции Перовской межрайонной прокуратуры заключён под стражу мужчина, обвиняемый в совершении более 23 лет назад убийстве, сопряжённом с разбоем», — говорится в сообщении.

Против него возбуждено уголовное дело по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство из корыстных побуждений»).

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Напомним, что мужчину поймали пару дней назад. В 2001 году он участвовал в убийстве московского бизнесмена. Задержанный вместе с ещё одним мужчиной ворвались в квартиру коммерсанта и жестоко расправились с ним. Также они избили супругу и дочь. После содеянного преступники скрылись, забрав с собой 200 тысяч рублей.

Наталья Афонина
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