Московский суд арестовал мужчину, который в 2001 году ограбил и убил коммерсанта
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве, совершённом более 23 лет назад. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве, совершённом более 23 лет назад. Сам задержанный активно возражал против «избрания ему данной меры пресечения», сообщает столичная прокуратура.
«С учётом позиции Перовской межрайонной прокуратуры заключён под стражу мужчина, обвиняемый в совершении более 23 лет назад убийстве, сопряжённом с разбоем», — говорится в сообщении.
Против него возбуждено уголовное дело по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство из корыстных побуждений»).
Напомним, что мужчину поймали пару дней назад. В 2001 году он участвовал в убийстве московского бизнесмена. Задержанный вместе с ещё одним мужчиной ворвались в квартиру коммерсанта и жестоко расправились с ним. Также они избили супругу и дочь. После содеянного преступники скрылись, забрав с собой 200 тысяч рублей.