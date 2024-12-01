Московский суд арестовал мужчину, который в 2001 году ограбил и убил коммерсанта

Суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве, совершённом более 23 лет назад. Сам задержанный активно возражал против «избрания ему данной меры пресечения», сообщает столичная прокуратура.

«С учётом позиции Перовской межрайонной прокуратуры заключён под стражу мужчина, обвиняемый в совершении более 23 лет назад убийстве, сопряжённом с разбоем», — говорится в сообщении.

Против него возбуждено уголовное дело по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство из корыстных побуждений»).