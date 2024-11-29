Спустя 23 года раскрыто зверское убийство коммерсанта с «Лужников»

Правоохранители спустя 23 года задержали одного из участников убийства московского бизнесмена. Об этом рассказали в столичной прокуратуре. Двое мужчин ворвались в квартиру коммерсанта, зверски расправились с ним, избили его жену и дочь, после чего скрылись, прихватив 200 тысяч рублей.

Подробности событий, случившихся 20 марта 2001 года на улице Новокосинской, рассказала дочь предпринимателя, которой тогда было десять лет. Девочка проснулась от сильного хлопка входной двери и услышала голос мамы, которая просила не бить мужа.

«Я спряталась в спальне, а потом в комнату поочередно заходили неизвестные и спрашивали, где деньги», — вспоминает дочь убитого.

Один из преступников связал ей руки и ноги скотчем. Её отец к тому моменту уже лежал убитым в соседней комнате. Когда злоумышленники ушли, перед глазами школьницы предстала страшная картина: разбросанные по квартире вещи, лужа крови в коридоре, сидящая на краю кровати со связанными руками мать и осознание того, что её отца больше нет в живых.









Тогда районная прокуратура возбудила дело, однако вскоре оно пополнило стопку нераскрытых. Всё изменилось совсем недавно, когда отменили решение о приостановлении предварительного расследования. Изучив все обстоятельства, полицейские наконец установили подозреваемого, им оказался 43-летний мужчина из Подмосковья. В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.

Как сообщает сайт MK.ru, это дело предпринимателя с рынка «Лужники», который возил куртки из Китая. По данным журналистов, тогда из квартиры жертвы вынесли золотые украшения, телефоны и норковую шубу.