Двух бизнесменов из Казани задержали за жестокое убийство 25-летней давности

В Казани задержаны двое бизнесменов за организацию заказного убийства в 1999 году. По данным следствия, они наняли двух киллеров из известной ОПГ «Хади Такташ» ради устранения конкурента, пишет SHOT.

Рафаиль Хамдеев. Фото © SHOT

Накануне в столице Татарстана задержали 50-летнего замгендиректора ООО «Автодор» Вадима Сошникова и его 49-летнего подчинённого Рафаиля Хамдеева. Партнёры занимаются грузовыми перевозками. Следователи считают, что в январе 1999 года, во время передела сфер криминального влияния, Сошников и Хамдеев за $4000 заказали своего конкурента Олега Палутина, которого 28 января застрелили двое киллеров из «Хади Такташ» Александр Новицкий и Ринат Фархутдинов по кличке Ритник.

Ринат Фархутдинов по кличке Ритник. Фото © SHOT

Спустя 26 лет организаторы убийства Сошников и Хамдеев стали уважаемыми в республике бизнесменами. Выяснить их причастность к устранению Палутина удалось только сейчас. У обоих за плечами судимости за мошенничество. Сейчас они под следствием.

Один из киллерв – Новицкий — в 2016 году умер в колонии. Ритник сейчас отбывает пожизненный срок в «Чёрном дельфине».