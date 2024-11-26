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26 ноября, 09:30

Двух бизнесменов из Казани задержали за жестокое убийство 25-летней давности

В Казани задержали двух бизнесменов за организацию заказного убийства в 1999-м

В Казани задержаны двое бизнесменов за организацию заказного убийства в 1999 году. По данным следствия, они наняли двух киллеров из известной ОПГ «Хади Такташ» ради устранения конкурента, пишет SHOT.

Рафаиль Хамдеев. Фото © SHOT

Рафаиль Хамдеев. Фото © SHOT

Накануне в столице Татарстана задержали 50-летнего замгендиректора ООО «Автодор» Вадима Сошникова и его 49-летнего подчинённого Рафаиля Хамдеева. Партнёры занимаются грузовыми перевозками. Следователи считают, что в январе 1999 года, во время передела сфер криминального влияния, Сошников и Хамдеев за $4000 заказали своего конкурента Олега Палутина, которого 28 января застрелили двое киллеров из «Хади Такташ» Александр Новицкий и Ринат Фархутдинов по кличке Ритник.

Ринат Фархутдинов по кличке Ритник. Фото © SHOT

Ринат Фархутдинов по кличке Ритник. Фото © SHOT

Спустя 26 лет организаторы убийства Сошников и Хамдеев стали уважаемыми в республике бизнесменами. Выяснить их причастность к устранению Палутина удалось только сейчас. У обоих за плечами судимости за мошенничество. Сейчас они под следствием.

Один из киллерв – Новицкий — в 2016 году умер в колонии. Ритник сейчас отбывает пожизненный срок в «Чёрном дельфине».

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье 15-летний школьник зарубил топором свою мать после ссоры из-за плохих оценок. Девятиклассник готовился к преступлению около недели. Брат погибшей отметил, что племянник обладал очень замкнутым характером и был склонен сдерживать даже самые негативные эмоции, не позволяя им выходить наружу.

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SHOT

Андрей Бражников
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