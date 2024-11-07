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7 ноября, 06:53

В Подмосковье школьник зарубил топором маму после ссоры из-за плохих оценок

В Подмосковье школьник зарубил топором свою мать во время ссоры из-за плохих оценок. По информации SHOT, трагедия развернулась накануне утром в деревне Красная Сторожка под Сергиевым Посадом.

Убитая Александра Г. Фото © SHOT

Убитая Александра Г. Фото © SHOT

15-летний подросток сильно поругался с матерью — 48-летней Александрой Г. – из-за оценок в школе и того, что она забрала у него планшет и не разрешала играть в компьютер. В итоге школьник зашёл в спальню к маме, и несколько раз ударил ей топором по голове. От полученных травм она скончалась.

После расправы подросток сам пришёл в полицию и рассказал о случившемся. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

32-летняя россиянка родила и убила сына в бане
32-летняя россиянка родила и убила сына в бане

Ранее Life.ru сообщал, что в Омске арестовали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки, пропавшей в июле. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель. Его генетический материал был обнаружен на теле жертвы. Мужчина уже сознался в совершении преступления. На допросе он заявил, что «убил ради убийства».

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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