В Подмосковье школьник зарубил топором маму после ссоры из-за плохих оценок

В Подмосковье школьник зарубил топором свою мать во время ссоры из-за плохих оценок. По информации SHOT, трагедия развернулась накануне утром в деревне Красная Сторожка под Сергиевым Посадом.

Убитая Александра Г. Фото © SHOT

15-летний подросток сильно поругался с матерью — 48-летней Александрой Г. – из-за оценок в школе и того, что она забрала у него планшет и не разрешала играть в компьютер. В итоге школьник зашёл в спальню к маме, и несколько раз ударил ей топором по голове. От полученных травм она скончалась.

После расправы подросток сам пришёл в полицию и рассказал о случившемся. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".