32-летняя россиянка родила и убила сына в бане

В Челябинской области в Саткинском районе 32-летняя женщина родила и убила ребёнка в бане. Ранее она обращалась за помощью в больницу на поздних сроках беременности, где ей поставили диагноз «криминальный аборт». В Следственном комитете по Челябинской области возбудили уголовное дело.

Ранее Life.ru сообщал, что в Омске арестовали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки, пропавшей в июле. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель. Его генетический материал был обнаружен на теле жертвы. Мужчина уже сознался в совершении преступления. На допросе он заявил, что «убил ради убийства».