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6 ноября, 10:00

32-летняя россиянка родила и убила сына в бане

В Челябинской области мать убила новорождённого сына в бане

В Челябинской области в Саткинском районе 32-летняя женщина родила и убила ребёнка в бане. Ранее она обращалась за помощью в больницу на поздних сроках беременности, где ей поставили диагноз «криминальный аборт». В Следственном комитете по Челябинской области возбудили уголовное дело.

«В посёлке Сулея Саткинского района женщина совершила убийство живорождённого, доношенного и зрелого ребёнка мужского пола», — сообщил источник URA.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что в Омске арестовали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки, пропавшей в июле. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель. Его генетический материал был обнаружен на теле жертвы. Мужчина уже сознался в совершении преступления. На допросе он заявил, что «убил ради убийства».

Пьяный украинский военный изнасиловал и убил знакомого в отеле
Пьяный украинский военный изнасиловал и убил знакомого в отеле
Обложка ©

Freepik/valeria_aksakova

Алена Пенчугина
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