«Убил ради убийства»: Омич задержан за расправу над девочкой, тело которой нашли в Иртыше

В Омске полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве 15-летней москвички. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель. Его генетический материал был обнаружен на теле жертвы, уточняет «Вечерняя Москва» .

Сама девочка пропала в конце июля, после приезда в Омск из Москвы вместе с родителями. С 22 июля её искали несколько дней полиция и волонтёры, в итоге 25 июля тело нашли в реке Иртыш. Мужчина уже сознался в совершении преступления. На допросе он заявил, что «убил ради убийства», уточняет aif.ru со ссылкой на силовые структуры. По решению суда, арестованный заключён под стражу в СИЗО.