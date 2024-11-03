«Убил ради убийства»: Омич задержан за расправу над девочкой, тело которой нашли в Иртыше
В Омске арестовали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки, пропавшей в июле
Мужчина, подозреваемый в убийстве девочки в Омске. Обложка © Telegram / СУ СК России по Омской области
В Омске полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве 15-летней москвички. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель. Его генетический материал был обнаружен на теле жертвы, уточняет «Вечерняя Москва».
Сама девочка пропала в конце июля, после приезда в Омск из Москвы вместе с родителями. С 22 июля её искали несколько дней полиция и волонтёры, в итоге 25 июля тело нашли в реке Иртыш. Мужчина уже сознался в совершении преступления. На допросе он заявил, что «убил ради убийства», уточняет aif.ru со ссылкой на силовые структуры. По решению суда, арестованный заключён под стражу в СИЗО.
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