В США девочка притворилась мёртвой и спаслась при расстреле семьи родным братом

В штате Вашингтон 15-летний подросток расстрелял свою семью из отцовского пистолета Glock. Жертвой трагедии стала вся семья, кроме 11-летней сестры малолетнего преступника, которая притворилась мёртвой, чтобы избежать гибели, сообщает издание Daily Mail.

Девочка проснулась от выстрелов и увидела, как её брат хладнокровно убивает родителей и братьев. Когда он выстрелил и в неё, она, несмотря на ранения, притворилась мёртвой. Убедившись, что его жертвы «мертвы», подросток покинул комнату, после чего девочка смогла сбежать через пожарное окно к соседям.

Преступник позже позвонил в 911, обвинив младшего брата в убийствах, однако криминалисты установили, что он сам подстроил сцену, оставив оружие в руках убитого. Местные жители описывали подростка как доброго и дружелюбного, отмечая его позитивное влияние в сообществе. Мотивом мог послужить недавний провал на школьных экзаменах.

Подростку предъявлены обвинения по пяти пунктам в убийстве и одному — в покушении на убийство. Прокуроры настаивают на суде по взрослой системе, что может грозить ему тюремным заключением на срок от 25 лет до пожизненного.