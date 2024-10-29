Тело «Самых больших губ России» нашли в канализации в Сочи
Блогер Кристина Рэй найдена мёртвой в Сочи
Блогер Кристина Рэй. Фото © VK/Кристина Рэй
Обладательница титула «Самые большие губы России» блогерша Кристина Рэй найдена мёртвой в Сочи. По данным SHOT, её тело обнаружили в канализационном коллекторе.
Напомним, экс-обладательница титула «Самые большие губы России» Кристина Рэй пропала в Сочи 28 сентября. 35-летняя Кристина Кожевникова (настоящее имя девушки) перестала выходить на связь с друзьями и близкими.
В 22 года девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ.