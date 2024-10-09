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9 октября, 07:31

Экс-владелица титула «Самые большие губы России» Кристина Рэй пропала в Сочи

Бывшая обладательница самых больших губ в России Кристина Рэй не выходит на связь с 28 сентября. Обложка © VK / Кристина Рэй

Бывшая обладательница самых больших губ в России Кристина Рэй не выходит на связь с 28 сентября. Обложка © VK / Кристина Рэй

Экс-обладательница титула «Самые большие губы России» Кристина Рэй пропала в Сочи. Как сообщает SHOT, 35-летняя Кристина Кожевникова (настоящее имя девушки) исчезла 28 сентября — перестала выходить на связь с друзьями и близкими.

Сейчас Кристину ищут по приметам: она была одета в белую майку, зелёные шорты и красные кроссовки. Рост — 182 сантиметра, каштановые волосы.

Кристина Рэй родом из Южно-Сахалинска, долгое время жила в Петербурге, а недавно переехала в Сочи, где работала мастером ногтевого сервиса. В 22 года Кристина попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых больших губ в России. Девушка несколько раз накачивала губы, но позже удалила филлеры и вернулась к прежней внешности.

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Никита Никонов
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