Экс-владелица титула «Самые большие губы России» Кристина Рэй пропала в Сочи

Экс-обладательница титула «Самые большие губы России» Кристина Рэй пропала в Сочи. Как сообщает SHOT, 35-летняя Кристина Кожевникова (настоящее имя девушки) исчезла 28 сентября — перестала выходить на связь с друзьями и близкими.

Сейчас Кристину ищут по приметам: она была одета в белую майку, зелёные шорты и красные кроссовки. Рост — 182 сантиметра, каштановые волосы.

Кристина Рэй родом из Южно-Сахалинска, долгое время жила в Петербурге, а недавно переехала в Сочи, где работала мастером ногтевого сервиса. В 22 года Кристина попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых больших губ в России. Девушка несколько раз накачивала губы, но позже удалила филлеры и вернулась к прежней внешности.