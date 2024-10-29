В Омской области подросток изрезал женщину-водителя и угнал её авто

В Омской области 15-летний подросток изрезал женщину-водителя и угнал её авто. Как пишет SHOT, парень вспылил из-за того, что она попросила его убрать канистру с бензином в багажник.

По данным телеграм-канала, 38-летняя Ольга приехала за пассажиром на Пролетарскую улицу в посёлке Марьяновка. На заднее сиденье сел 15-летний парень, в котором женщина сразу узнала сына знакомых. В руках у подростка была канистра с бензином, от которой сильно пахло. Водитель предложила убрать ёмкость в багажник, но парень отказывался и в какой-то момент набросился с острым предметом на Ольгу, изрезав ей лицо и тело.

Пострадавшая выбежала из машины, добежала до первого дома, где ей оказали первую помощь, вызвали экстренные службы. В это же время подросток сел за руль её «Рено-Флюенс» и скрылся с места преступления, но не справился с управлением и въехал в кювет. Его задержали по горячим следам.