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29 октября, 06:10

В Омской области подросток изрезал женщину-водителя и угнал её авто

В Омской области 15-летний подросток изрезал женщину-водителя и угнал её авто. Как пишет SHOT, парень вспылил из-за того, что она попросила его убрать канистру с бензином в багажник.

По данным телеграм-канала, 38-летняя Ольга приехала за пассажиром на Пролетарскую улицу в посёлке Марьяновка. На заднее сиденье сел 15-летний парень, в котором женщина сразу узнала сына знакомых. В руках у подростка была канистра с бензином, от которой сильно пахло. Водитель предложила убрать ёмкость в багажник, но парень отказывался и в какой-то момент набросился с острым предметом на Ольгу, изрезав ей лицо и тело.

Пострадавшая выбежала из машины, добежала до первого дома, где ей оказали первую помощь, вызвали экстренные службы. В это же время подросток сел за руль её «Рено-Флюенс» и скрылся с места преступления, но не справился с управлением и въехал в кювет. Его задержали по горячим следам.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подростка поместили в ИВС. Известно, что он был ранее судим.

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А в Челябинской области огромный резонанс получило убийство 40-летней таксистки. Расправа породила народные волнения, в ходе которых к дому подозреваемых пришла разъярённая толпа, требующая правосудия. В убийстве была замешана местная цыганская диаспора. 17-летний предполагаемый убийца был отправлен в СИЗО, а цыгане решили сбежать из города.

Обложка ©

freepik.com/standret

Александра Вишнякова
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