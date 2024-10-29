В Омской области подросток изрезал женщину-водителя и угнал её авто
В Омской области 15-летний подросток изрезал женщину-водителя и угнал её авто. Как пишет SHOT, парень вспылил из-за того, что она попросила его убрать канистру с бензином в багажник.
По данным телеграм-канала, 38-летняя Ольга приехала за пассажиром на Пролетарскую улицу в посёлке Марьяновка. На заднее сиденье сел 15-летний парень, в котором женщина сразу узнала сына знакомых. В руках у подростка была канистра с бензином, от которой сильно пахло. Водитель предложила убрать ёмкость в багажник, но парень отказывался и в какой-то момент набросился с острым предметом на Ольгу, изрезав ей лицо и тело.
Пострадавшая выбежала из машины, добежала до первого дома, где ей оказали первую помощь, вызвали экстренные службы. В это же время подросток сел за руль её «Рено-Флюенс» и скрылся с места преступления, но не справился с управлением и въехал в кювет. Его задержали по горячим следам.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подростка поместили в ИВС. Известно, что он был ранее судим.
А в Челябинской области огромный резонанс получило убийство 40-летней таксистки. Расправа породила народные волнения, в ходе которых к дому подозреваемых пришла разъярённая толпа, требующая правосудия. В убийстве была замешана местная цыганская диаспора. 17-летний предполагаемый убийца был отправлен в СИЗО, а цыгане решили сбежать из города.