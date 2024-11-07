Подмосковный «Раскольников», зарубивший мать топором, готовился к расправе заранее

Девятиклассник, зарубивший мать топором в Сергиевом Посаде, готовился к преступлению около недели, выяснил сайт MK.ru. Его друг рассказал, что около года назад приятель стал агрессивнее, пренебрежительно отзывался о родных и говорил на темы убийства, а также начал вести беседы сам с собой.

Друг сообщил, что девятиклассник в последние дни готовился к нападению на свою мать, для чего перенёс топор из сарая в комнату. Обычно юноша проводил время за компьютером, играя в стрелялки. Когда его звала мама, он недовольно ворчал, но все же шёл к ней и в целом всегда её слушался. Когда она пыталась его обнять, он отталкивал её, возможно, стесняясь перед друзьями, отметил приятель малолетнего преступника.

Как рассказали знакомые семьи, Александра была образцовой матерью. Сын для неё был смыслом всей жизни. Несмотря на то что в свидетельстве о рождении мальчика в графе «отец» стоит прочерк, женщина никогда не жаловалась на жизнь, сама строила дом и давала лучшее своему ребёнку. Кроме того, по словам друзей, она всегда гордилась сыном: его успехами в учёбе и прилежным отношением к домашним делам.

Брат погибшей Александры отметил, что племянник обладал очень замкнутым характером и был склонен сдерживать даже самые негативные эмоции, не позволяя им выходить наружу. Кроме того, он отметил, что пемянник не состоял на учёте в ПДН.