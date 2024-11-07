Подросток, зарубивший топором мать в Сергиевом Посаде, был фанатом Minecraft

Девятиклассник, зарубивший топором свою мать в Сергиевом Посаде, был фанатом компьютерной игры Minecraft, сообщает Mash. По данным наши коллег, мальчик проводил в «квадратном» мире около 12 часов в день. По предварительным данным, решающая ссора случилась как раз после того, как мальчику перекрыли доступ к любимой игрушке.

С выходных школьник болел, поэтому больше обычного рубился в комп. Мама узнала, что сын не выполняет домашнее задание, и решила отобрать планшет и телефон. Пацан обиделся, на эмоциях взял топор и расправился с матерью. Учителя уверяют, что ребёнок всегда был тихим, вёл себя нормально.