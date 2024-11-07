Подросток, зарубивший топором мать в Сергиевом Посаде, был фанатом Minecraft
Девятиклассник, зарубивший топором свою мать в Сергиевом Посаде, был фанатом компьютерной игры Minecraft, сообщает Mash. По данным наши коллег, мальчик проводил в «квадратном» мире около 12 часов в день. По предварительным данным, решающая ссора случилась как раз после того, как мальчику перекрыли доступ к любимой игрушке.
С выходных школьник болел, поэтому больше обычного рубился в комп. Мама узнала, что сын не выполняет домашнее задание, и решила отобрать планшет и телефон. Пацан обиделся, на эмоциях взял топор и расправился с матерью. Учителя уверяют, что ребёнок всегда был тихим, вёл себя нормально.
Напомним, о трагедии стало известно сегодня, 7 ноября. 15-летний подросток сильно поругался со своей мамой. Они долго спорили из-за оценок в школе, компьютера и планшета. В итоге школьник вышел из себя, зашёл в спальню к матери и несколько раз ударил её топором по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. Возможно, мальчика отправят на принудительное психиатрическое лечение.
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