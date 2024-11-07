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7 ноября, 11:41

Зарубивший мать топором подросток ушёл за шоколадкой и лишь потом сдался полиции

Мальчик, убивший свою мать после ссоры из-за плохих оценок, ушёл за шоколадкой после содеянного. 15-летний подросток совершил преступление и решил сходить за покупками, приобрёл сладость, съел её и лишь потом сдался полиции. Об этом сообщает RT.

По словам Юлианны — сестры убитой, именно компьютерные игры и зависимость от них спровоцировали в подростке злобу. Во что именно играл мальчик, не уточняется, но все игры были в жанре шутер.

«Раньше у них из-за компьютера были ссоры, но не серьёзные. Как со всеми детьми в подростковом возрасте», — заявила она.

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Напомним, о трагедии стало известно сегодня, 7 ноября. 15-летний подросток сильно поругался со своей мамой. Они долго спорили из-за оценок в школе, компьютера и планшета. В итоге вся эта ситуация разозлила мальчика, он зашёл в спальню к матери и несколько раз ударил её топором по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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Telegram / SHOT

Наталья Афонина
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