Психанул: В Москве айтишник зарубил жену топором

Айтишник из Москвы зарубил жену топором, потому что она скандалила. Тело он спрятал в лесу во Владимирской области.

В Москве айтишник зарубил жену топором из-за частых скандалов. Обложка © Telegram / SHOT

Как стало известно SHOT, 6 октября 46-летний айти-инженер Виталий отдыхал с супругой Еленой в загородном коттедже. Пара ругалась. Программист же хотел спокойствия и уединения. В какой-то момент он психанул, нашёл топор и побежал на жену, чтобы та замолчала. Айтишник ударил жену несколько раз. Женщина скончалась на месте.