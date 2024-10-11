Психанул: В Москве айтишник зарубил жену топором
SHOT: В Москве айтишник зарубил жену топором, потому что она часто скандалила
Айтишник из Москвы зарубил жену топором, потому что она скандалила. Тело он спрятал в лесу во Владимирской области.
В Москве айтишник зарубил жену топором из-за частых скандалов. Обложка © Telegram / SHOT
Как стало известно SHOT, 6 октября 46-летний айти-инженер Виталий отдыхал с супругой Еленой в загородном коттедже. Пара ругалась. Программист же хотел спокойствия и уединения. В какой-то момент он психанул, нашёл топор и побежал на жену, чтобы та замолчала. Айтишник ударил жену несколько раз. Женщина скончалась на месте.
Виталий попытался замести следы убийства: спрятал тело супруги в лесу и сообщил родным, что Елена пропала. В тот же день женщину объявили в розыск её близкие. Спустя несколько дней преступление раскрыли, а Виталия задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что подозреваемый занимается внедрением и развитием IDM-систем. У супругов двое сыновей 20 и 15 лет.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге мужчина зверски расправился со своей сожительницей. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Life.ru узнал, что в порыве злости душегуб Михаил Сафонов изрезал 21-летнюю жертву ножом, после чего расчленил, слил кровь и залил останки кислотой.
Telegram / SHOT