Подростка из Подмосковья могут запереть в психушке вместо тюрьмы за убийство матери топором
Эксперт Игнатов заявил, что убившего мать подростка из Подмосковья ждёт психушка
Подросток, зарубивший топором мать после ссоры из-за плохих оценок, может быть отправлен на принудительное психиатрическое лечение. Таким мнением поделился с Life.ru криминалист Михаил Игнатов. Он уверен, что в поведении школьника есть много нюансов, говорящих об отклонениях в психике.
Я не врач, конечно, не психиатр, но могу с большой вероятностью сказать, что это был шизофренический приступ или приступ другого психического заболевания, такого агрессивного. И вот из-за этого приступа он совершил преступление в отношении своей мамы
По словам специалиста, подросток, скорее всего, будет признан психически больным и его отправят на принудительное лечение в клинику. О проблемах с головой у ребёнка говорит его поведение и после убийства, отметил эксперт. Подросток спокойно сел играть за компьютер, сходил в магазин, накупил себе еды, хотя преступники обычно начинают заметать следы убийства, пытаются сбежать и не находят себе места, напомнил криминалист.
Как писал Life.ru, в Подмосковье 15-летний школьник зарубил топором свою мать после ссоры из-за плохих оценок. Трагедия развернулась утром 6 ноября в деревне Красная Сторожка под Сергиевым Посадом. По данным следствия, 48-летняя женщина забрала у сына планшет и не разрешала играть в компьютер из-за неуспеваемости в школе. Тогда школьник зашёл в спальню к маме и несколько раз ударил её топором по голове. От полученных травм женщина скончалась.