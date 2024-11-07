Подростка из Подмосковья могут запереть в психушке вместо тюрьмы за убийство матери топором

Подросток, зарубивший топором мать после ссоры из-за плохих оценок, может быть отправлен на принудительное психиатрическое лечение. Таким мнением поделился с Life.ru криминалист Михаил Игнатов. Он уверен, что в поведении школьника есть много нюансов, говорящих об отклонениях в психике.

Я не врач, конечно, не психиатр, но могу с большой вероятностью сказать, что это был шизофренический приступ или приступ другого психического заболевания, такого агрессивного. И вот из-за этого приступа он совершил преступление в отношении своей мамы Михаил Игнатов криминалист

По словам специалиста, подросток, скорее всего, будет признан психически больным и его отправят на принудительное лечение в клинику. О проблемах с головой у ребёнка говорит его поведение и после убийства, отметил эксперт. Подросток спокойно сел играть за компьютер, сходил в магазин, накупил себе еды, хотя преступники обычно начинают заметать следы убийства, пытаются сбежать и не находят себе места, напомнил криминалист.