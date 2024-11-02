«Сделай тихо»: Москвичка заказала убийство собственного сына, но попалась в ловушку полиции

Жительница Москвы заказала убийство собственного сына. Разработать коварный план ей помогала подруга, которая в поисках исполнителя обратилась к знакомому. К счастью, устроить самосуд злоумышленницам не удалось, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным надзорного органа, 68-летняя москвичка испытывала к 42-летнему сыну сильную личную неприязнь. Вместе с 51-летней приятельницей они решили избавиться от мужчины, наняв киллера за полмиллиона рублей. Знакомый преступниц пообещал найти исполнителя, но вместо этого пошёл в полицию и сдал план обезумевшей матери. С помощью скрытой камеры он запечатлел один из диалогов с подругой заказчицы.

Обсуждение покушения с подругой заказчицы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Силовики решили инсценировать смерть «жертвы», которую якобы застрелили выстрелом в голову. Как только деньги были переданы «исполнителю», злоумышленниц задержали. В настоящий момент женщины содержатся под стражей, против них завели уголовные дела за покушение на организацию убийства и пособничество в совершении покушения.