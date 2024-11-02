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1 ноября, 21:48

«Сделай тихо»: Москвичка заказала убийство собственного сына, но попалась в ловушку полиции

Москвичка и её подруга предстанут перед судом за заказ на убийство сына

Инсценированное убийство. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Инсценированное убийство. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Жительница Москвы заказала убийство собственного сына. Разработать коварный план ей помогала подруга, которая в поисках исполнителя обратилась к знакомому. К счастью, устроить самосуд злоумышленницам не удалось, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным надзорного органа, 68-летняя москвичка испытывала к 42-летнему сыну сильную личную неприязнь. Вместе с 51-летней приятельницей они решили избавиться от мужчины, наняв киллера за полмиллиона рублей. Знакомый преступниц пообещал найти исполнителя, но вместо этого пошёл в полицию и сдал план обезумевшей матери. С помощью скрытой камеры он запечатлел один из диалогов с подругой заказчицы.

Обсуждение покушения с подругой заказчицы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Силовики решили инсценировать смерть «жертвы», которую якобы застрелили выстрелом в голову. Как только деньги были переданы «исполнителю», злоумышленниц задержали. В настоящий момент женщины содержатся под стражей, против них завели уголовные дела за покушение на организацию убийства и пособничество в совершении покушения.

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Убить своего сына недавно пыталась и жительница Красноярского края. Сначала женщина жестоко избила 11-летнего малыша кочергой, а затем заставила его выпить «Азелит». Ребёнок получил ожоги внутренних органов, у него открылось желудочное кровотечение. К счастью, медики смогли спасти школьника. Горе-мамашу ожидает суд.

Илья Пушкарев
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