Суд отправил напавшего на журналистов «Известий» под домашний арест
Напавший на журналистов. Обложка © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы
Напавшему на съёмочную группу журналистов «Известий» избрали меру пресечения. Замоскворецкий суд Москвы отправил его под домашний арест. Ему предъявлено обвинение по 3 ст. 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Павлова Романа Евгеньевича в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 31 декабря 2024 года, с установлением на период домашнего ареста определенных запретов и ограничений», — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Как уже писал Life.ru, нападение на съёмочную «Известий» 31 октября совершили брачные аферисты, про которых и готовился материал. Один из героев репортажа сначала начал вырывать у оператора камеру, потом ударил его ладонью по лицу и начал душить. Было возбуждено уголовное дело.