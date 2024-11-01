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1 ноября, 19:22

Суд отправил напавшего на журналистов «Известий» под домашний арест

Напавший на журналистов. Обложка © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы

Напавший на журналистов. Обложка © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы

Напавшему на съёмочную группу журналистов «Известий» избрали меру пресечения. Замоскворецкий суд Москвы отправил его под домашний арест. Ему предъявлено обвинение по 3 ст. 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Павлова Романа Евгеньевича в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 31 декабря 2024 года, с установлением на период домашнего ареста определенных запретов и ограничений», — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

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Как уже писал Life.ru, нападение на съёмочную «Известий» 31 октября совершили брачные аферисты, про которых и готовился материал. Один из героев репортажа сначала начал вырывать у оператора камеру, потом ударил его ладонью по лицу и начал душить. Было возбуждено уголовное дело.

Николь Вербер
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