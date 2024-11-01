Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 00:07

Уголовное дело возбуждено по факту нападения на съемочную группу «Известий»

Момент нападения на съёмочную группу «Известий». Обложка © Telegram / IZ.RU

Момент нападения на съёмочную группу «Известий». Обложка © Telegram / IZ.RU

Столичный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нападения на съёмочную группу издания «Известия» в одной из многоэтажек на Озерковской набережной. Дебошира подозревают в воспрепятствовании законной деятельности журналистов, что предусмотрено статьёй 144 УК РФ.

«Подозреваемый, осознавая, что перед ним оператор съёмочной группы, воспрепятствовал его законной профессиональной деятельности, принуждая к отказу от распространения информации, и нанёс ему не менее двух ударов по туловищу», — пояснили в ведомстве.

В ближайшее время мужчину доставят в подразделение столичного СК на допрос. Параллельно опрашиваются очевидцы инцидента, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Нападение на съёмочную «Известий» 31 октября совершили брачные аферисты, про которых и готовился материал. Один из героев репортажа сначала начал вырывать у оператора камеру, потом ударил его ладонью по лицу и начал душить. Инцидент попал на видео.

В Грузии протестующие напали на российского журналиста, полицейские встали на его защиту
В Грузии протестующие напали на российского журналиста, полицейские встали на его защиту
Илья Пушкарев
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar