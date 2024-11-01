Уголовное дело возбуждено по факту нападения на съемочную группу «Известий»
Момент нападения на съёмочную группу «Известий». Обложка © Telegram / IZ.RU
Столичный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нападения на съёмочную группу издания «Известия» в одной из многоэтажек на Озерковской набережной. Дебошира подозревают в воспрепятствовании законной деятельности журналистов, что предусмотрено статьёй 144 УК РФ.
«Подозреваемый, осознавая, что перед ним оператор съёмочной группы, воспрепятствовал его законной профессиональной деятельности, принуждая к отказу от распространения информации, и нанёс ему не менее двух ударов по туловищу», — пояснили в ведомстве.
В ближайшее время мужчину доставят в подразделение столичного СК на допрос. Параллельно опрашиваются очевидцы инцидента, изучаются записи с камер видеонаблюдения.
Нападение на съёмочную «Известий» 31 октября совершили брачные аферисты, про которых и готовился материал. Один из героев репортажа сначала начал вырывать у оператора камеру, потом ударил его ладонью по лицу и начал душить. Инцидент попал на видео.