Уголовное дело возбуждено по факту нападения на съемочную группу «Известий»

Столичный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нападения на съёмочную группу издания «Известия» в одной из многоэтажек на Озерковской набережной. Дебошира подозревают в воспрепятствовании законной деятельности журналистов, что предусмотрено статьёй 144 УК РФ.

«Подозреваемый, осознавая, что перед ним оператор съёмочной группы, воспрепятствовал его законной профессиональной деятельности, принуждая к отказу от распространения информации, и нанёс ему не менее двух ударов по туловищу», — пояснили в ведомстве.

В ближайшее время мужчину доставят в подразделение столичного СК на допрос. Параллельно опрашиваются очевидцы инцидента, изучаются записи с камер видеонаблюдения.