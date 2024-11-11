Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 08:13

Зять бывшего мэра Владивостока арестовал по делу об убийстве 24-летней давности

Бизнесмен Сергей Губич, зять бывшего мэра Владивостока Константина Толстошеина, арестован по делу о расправе над предпринимателем из Комсомольска-на-Амуре, произошедшей 24 года назад. Об этом сообщает kp.ru.

Сергея Губича задержали в сентябре этого года. Скриншот из видео © СУ СК РФ по Приморскому краю

Сергея Губича задержали в сентябре этого года. Скриншот из видео © СУ СК РФ по Приморскому краю

Расследование преступления было завершено два месяца назад, когда в Владивостоке и Москве были задержаны двое подозреваемых, чьи имена тогда не были раскрыты. Теперь стало известно, что один из задержанных является родственником экс-мэра.

Согласно данным следствия, в 2000 году подозреваемые похитили коммерсанта и его товарища из Комсомольска-на-Амуре и увезли их в пригород Владивостока. Один из похищенных был закопан в лесу, а второго удерживали в заточении в помещении на мысе Чуркина.

В Москве поймали убийцу, который расправился с женщиной в 90-х — его искали почти 30 лет
В Москве поймали убийцу, который расправился с женщиной в 90-х — его искали почти 30 лет

Ранее Life.ru рассказывал об удивительном сходстве в отпечатках пальцев маньяков. Например, это заметили у Сергея Головкина, названного в народе Фишером, жертвами которого стали 11 мальчиков в период с 1986-го по 1992 год. Отпечатки его пальцев обладают петлевыми узорами с заметным прерыванием линий. Похожая ситуация с отпечатками Михаила Юдина (бердского маньяка).

Обложка ©

: Kandinsky 3.1 / Life,ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar