Зять бывшего мэра Владивостока арестовал по делу об убийстве 24-летней давности

Бизнесмен Сергей Губич, зять бывшего мэра Владивостока Константина Толстошеина, арестован по делу о расправе над предпринимателем из Комсомольска-на-Амуре, произошедшей 24 года назад. Об этом сообщает kp.ru.

Сергея Губича задержали в сентябре этого года. Скриншот из видео © СУ СК РФ по Приморскому краю

Расследование преступления было завершено два месяца назад, когда в Владивостоке и Москве были задержаны двое подозреваемых, чьи имена тогда не были раскрыты. Теперь стало известно, что один из задержанных является родственником экс-мэра.

Согласно данным следствия, в 2000 году подозреваемые похитили коммерсанта и его товарища из Комсомольска-на-Амуре и увезли их в пригород Владивостока. Один из похищенных был закопан в лесу, а второго удерживали в заточении в помещении на мысе Чуркина.