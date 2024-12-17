Силовики задержали в Крыму шпиона, передававшего Киеву данные об Армии России

Сотрудники силовых ведомств задержали жителя Ялты, подозреваемого в передаче Киеву сведений о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержание и допрос жителя Ялты, передававшего данные Киеву о ВС РФ. Видео © Telegram / Zvezdanews

Сообщается, что 31-летний задержанный связался с представителями киевского режима через мессенджер и изъявил желание передать сведения о передвижении российской техники в Крыму.

«Выполняя задания куратора, злоумышленник инициативно передавал иноспецслужбе сведения о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории республики Крым», — рассказали в ведомстве.

Шпион задержан и даёт показания. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Накануне также российские оперативки задержали ещё двух участников преступной банды Шамиля Басаева* и Эмира Хаттаба*, которые, нападали на военных ВС РФ. В частности, участвовали в нападении на шестую роту псковских десантников в 2000 году.