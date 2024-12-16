Задержаны двое участников банд Басаева* и Хаттаба*, нападавших на российских военных

Российские оперативки задержали ещё двух участников преступной банды Шамиля Басаева* и Эмира Хаттаба*, которые, нападали на военных ВС РФ. В частности, участвовали в нападении на шестую роту псковских десантников в 2000 году. Оперативное видео опубликовала в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержание участников банд Басаева* и Хаттаба*, нападавших на российских военных. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Банда, в которую входили фигуранты, находилась под общим руководством Шамиля Басаева* и Эмира Хаттаба*. Преступления были совершены в октябре 1999 года у станицы Червленной Шелковского района и в феврале 2000 года в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики», — пояснила Волк.

Один из преступников был задержан в Тверской области, второй — во Владимире. В их отношении возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.

Хаттаб* и Басаев* были связаны с чеченскими боевиками и террористическими актами в России в 1990-х и начале 2000-х годов. Басаев* был одним из наиболее известных лидеров чеченских сепаратистов и организатором ряда террористических атак, включая захват заложников в Беслане в 2004 году. Хаттаб* также играл значительную роль в военных действиях в Чечне и был связан с различными террористическими группами.