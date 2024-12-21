На севере Москвы после звука взрыва эвакуировали торговый центр

В Москве после звука взрыва эвакуировали торговый центр «Форт» на улице Декабристов в Отрадном районе. Об этом сообщает SHOT.

Как рассказали телеграм-каналу очевидцы, кто-то из посетителей около 10 минут назад взорвал петарду. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Информация проверяется.