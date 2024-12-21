На севере Москвы после звука взрыва эвакуировали торговый центр
В Москве после звука взрыва эвакуировали торговый центр «Форт» на улице Декабристов в Отрадном районе. Об этом сообщает SHOT.
Как рассказали телеграм-каналу очевидцы, кто-то из посетителей около 10 минут назад взорвал петарду. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Информация проверяется.
А накануне неизвестный взорвал фейерверки в отделении банка в Москве. Работники финансовой организации успели потушить возникший пожар с помощью огнетушителя до прибытия спасателей. Злоумышленник был оперативно задержан.
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