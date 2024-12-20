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19 декабря, 22:08

В Балашихе студент взорвал коробку с фейерверками в отделении банка

В подмосковной Балашихе посетитель банка взорвал в офисе установку с фейерверками. Как сообщает канал Mash, поджигателем оказался 19-летний студент Московского политехнического университета. Парень пришел в финансовое отделение с коробкой «Торнадо», спрятал её у стола оператора, поджёг и быстро ретировался.

Происходящее записала внутренняя камера наблюдения. Из-за фейерверков небольшой помещение мгновенно заволокло клубами густого дыма и засыпало продуктами горения.

Студент взорвал коробку с фейерверками в отделении банка в Подмосковье. Видео © Telegram / Mash

Уроженец Украины получил приговор 20 лет за попытку подрыва боемашины «Панцирь»
Уроженец Украины получил приговор 20 лет за попытку подрыва боемашины «Панцирь»

Молодого человека уже задержали. По предварительным данным, пиромана толкнули на поджег мошенники из Украины, которым парень перед этим успел отдать 600 000 рублей.

Ранее в Ростове-на-Дону учащийся колледжа и его юная подруга подожгли электровоз поезда с зерном, следуя указаниям украинских кураторов через мессенджер. Им пообещали выплату в размере 150 тысяч рублей. Деньги были переведены через криптокошелек их друга. 15-летний юноша и его несовершеннолетняя знакомая воспламенили электровоз с использованием двух бутылок с коктейлем Молотова, после чего скрылись с места происшествия.

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freepik

Лия Мурадьян
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