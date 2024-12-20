В Балашихе студент взорвал коробку с фейерверками в отделении банка

В подмосковной Балашихе посетитель банка взорвал в офисе установку с фейерверками. Как сообщает канал Mash , поджигателем оказался 19-летний студент Московского политехнического университета. Парень пришел в финансовое отделение с коробкой «Торнадо», спрятал её у стола оператора, поджёг и быстро ретировался.

Молодого человека уже задержали . По предварительным данным, пиромана толкнули на поджег мошенники из Украины, которым парень перед этим успел отдать 600 000 рублей.

Ранее в Ростове-на-Дону учащийся колледжа и его юная подруга подожгли электровоз поезда с зерном, следуя указаниям украинских кураторов через мессенджер. Им пообещали выплату в размере 150 тысяч рублей. Деньги были переведены через криптокошелек их друга. 15-летний юноша и его несовершеннолетняя знакомая воспламенили электровоз с использованием двух бутылок с коктейлем Молотова, после чего скрылись с места происшествия.