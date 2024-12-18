Студент и его подружка-школьница подожгли электровоз в Ростове-на-Дону ради 150 тысяч

В Ростове-на-Дону студент и его подружка-школьница подожгли электровоз поезда с зерном по указаниям украинских кураторов из мессенджера, подросткам было обещано 150 тысяч рублей. Деньги они получили через криптокошелёк их друга. Об этом пишет SHOT.

Вечером 14 декабря 15-летний парень и его несовершеннолетняя приятельница пришли на станцию Ростов-Товарный и подожгли электровоз состава, перевозившего зерно. Сделали они это двумя бутылками коктейля Молотова, после чего быстро сбежали с места. Электровоз сразу отцепили от остального состава, чтобы избежать перехода огня на вагоны с зерном.

Вскоре обоих задержали вместе с их другом, которому украинские кураторы перевели 150 тысяч рублей в крипте на специальный кошелёк. Известно, что мальчик учился на втором курсе местного железнодорожного техникума, а девушка — на дистанционке в «Мобильной цифровой школе БИТ».