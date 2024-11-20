Немец пытался въехать из Польши в Россию с арсеналом для теракта – жидкой бомбой от украинца
Гражданин ФРГ задержан при въезде из Польши в Калининград для диверсии на ТЭК
Гражданин Германии, житель Гамбурга Николай Гайдук задержан при въезде в Калининградскую область из Польши для теракта на объектах энергетики региона. Он причастен к устроенному в марте нынешнего года взрыву на газораспределительной станции в Калининграде. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, при досмотре из автомобиля немца было изъято поллитра жидкой взрывчатки.
«ФСБ пресечена преступная деятельность гражданина Германии Гайдука Николая Викторовича, 1967 г. р., проживающего по адресу: Гамбург, Кройцбургер штрассе, д. 42, причастного к подрыву в марте 2024 г. с использованием самодельного взрывного устройства трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде», — отчитались в ЦОС.
В автомобиле Ford Focus с германскими регистрационными знаками HHS5305, на котором передвигался немец, изъято 0,5 л жидкого взрывчатого вещества. По сведениям ФСБ, задание на диверсии и компоненты самодельной бомбы Гайдук получил от украинца Александра Жорова, имеющего вид на жительство в ФРГ.
А утром 13 ноября рядом с одним из супермаркетов в Севастополе взорвался внедорожник, в котором находился морской офицер Валерий Транковский. В результате взрыва он потерял ноги, спасти его уже не удалось. Следственный комитет квалифицировал данное событие как террористический акт, и это не без оснований — вскоре ответственность за подрыв взяла на себя СБУ. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», а следователи проверяют всех сослуживцев погибшего, которые уволились в запас или переехали на Украину после 2014 года. Ранее Life.ru опубликовал видео с моментом взрыва и допросом подозреваемых.
ЦОС ФСБ РФ