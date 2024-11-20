Немец пытался въехать из Польши в Россию с арсеналом для теракта – жидкой бомбой от украинца

Гражданин Германии, житель Гамбурга Николай Гайдук задержан при въезде в Калининградскую область из Польши для теракта на объектах энергетики региона. Он причастен к устроенному в марте нынешнего года взрыву на газораспределительной станции в Калининграде. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, при досмотре из автомобиля немца было изъято поллитра жидкой взрывчатки.

«ФСБ пресечена преступная деятельность гражданина Германии Гайдука Николая Викторовича, 1967 г. р., проживающего по адресу: Гамбург, Кройцбургер штрассе, д. 42, причастного к подрыву в марте 2024 г. с использованием самодельного взрывного устройства трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде», — отчитались в ЦОС.