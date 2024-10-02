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2 октября, 08:23

Суд в Чите отправил в колонию 12 человек за диверсии и подготовку теракта

Второй Восточный окружной военный суд в Чите вынес приговоры 12 членам преступной группы за 13 диверсий в Москве и Красноярском крае, а также за подготовку теракта в военной части в Приморье.

По данным суда, преступную группу из 12 человек организовал неизвестный ради подрыва экономической безопасности и обороноспособности России, дестабилизации деятельности органов власти. Подсудимые Бегоян, Шехтер, Нижегородов, Елизаров, Туртугешев, Кусонец, Игамбердиев, Кириллов, Зельцев, Демешов, Нематуллоев и Волобуев, при пособничестве Нифонтова, с декабря 2022 года по январь 2023 года совершили 13 диверсий. Атаки осуществились на стратегических объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения в Москве и Красноярском крае.

Кроме того, преступная группа готовила теракт: они планировали поджечь многоцелевые истребители в одной из воинских частей Приморского края.

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В итоге суд приговорил их к срокам от 8,5 до 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме и колониях строго режима. Пособник получил четыре года лишения свободы.

А ранее ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии. В результате спецоперации силовиков были задержаны восемь жителей Магаса и Назрани, которые планировали нападения на правоохранителей и атаки на энергообъекты.Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к диверсии», «Незаконный оборот огнестрельного оружия» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Александра Вишнякова
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