Суд в Чите отправил в колонию 12 человек за диверсии и подготовку теракта

Второй Восточный окружной военный суд в Чите вынес приговоры 12 членам преступной группы за 13 диверсий в Москве и Красноярском крае, а также за подготовку теракта в военной части в Приморье.

По данным суда, преступную группу из 12 человек организовал неизвестный ради подрыва экономической безопасности и обороноспособности России, дестабилизации деятельности органов власти. Подсудимые Бегоян, Шехтер, Нижегородов, Елизаров, Туртугешев, Кусонец, Игамбердиев, Кириллов, Зельцев, Демешов, Нематуллоев и Волобуев, при пособничестве Нифонтова, с декабря 2022 года по январь 2023 года совершили 13 диверсий. Атаки осуществились на стратегических объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения в Москве и Красноярском крае.

Кроме того, преступная группа готовила теракт: они планировали поджечь многоцелевые истребители в одной из воинских частей Приморского края.

В итоге суд приговорил их к срокам от 8,5 до 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме и колониях строго режима. Пособник получил четыре года лишения свободы.