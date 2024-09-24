По четверть века дали боевикам Дудиеву и Донашеву, подорвавшим машину в Чечне 19 лет назад

Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев, которых обвиняли по делу о теракте в Чечне в 2005 году, приговорили к 24 и 25 годам лишения свободы. Приговор вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил представитель суда. В тот роковой день 19 лет назад погибли 15 человек и ещё 36 пострадали.

«Суд приговорил Дудиева к 24 годам строгого режима с лишением воинского звания, Донашева — к 25 годам строгого режима с лишением воинского звания», — сказал собеседник в беседе с РИА «Новости».

Дудиев и Донашев в июле 2005 года принимали участие в похищении мужчины. Его, переодев в форму российского военного, боевики поместили в заминированный автомобиль. Для привлечения внимания сотрудников правоохранительных органов и местных жителей один из исполнителей открыл огонь по машине. Когда на месте начались следственные действия, взрывчатку активировали.