По четверть века дали боевикам Дудиеву и Донашеву, подорвавшим машину в Чечне 19 лет назад
Суд приговорил к 24 и 25 годам фигурантов теракта в Чечне в 2005 году
Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко
Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев, которых обвиняли по делу о теракте в Чечне в 2005 году, приговорили к 24 и 25 годам лишения свободы. Приговор вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил представитель суда. В тот роковой день 19 лет назад погибли 15 человек и ещё 36 пострадали.
«Суд приговорил Дудиева к 24 годам строгого режима с лишением воинского звания, Донашева — к 25 годам строгого режима с лишением воинского звания», — сказал собеседник в беседе с РИА «Новости».
Дудиев и Донашев в июле 2005 года принимали участие в похищении мужчины. Его, переодев в форму российского военного, боевики поместили в заминированный автомобиль. Для привлечения внимания сотрудников правоохранительных органов и местных жителей один из исполнителей открыл огонь по машине. Когда на месте начались следственные действия, взрывчатку активировали.
Дудиев и Донашев также числились в составе банды Шамиля Басаева. Ранее им уже выносили жёсткие сроки — от 18 до 19 лет в колонии строгого режима за нападение на военнослужащих 6-й роты в 2000 году.
А ранее Life.ru рассказывал, что Следственному комитету удалось установить личности 131 боевика, которые в составе банды Шамиля Басаева в ночь с 21 на 22 июня 2004 года напали на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, организации и мирных граждан Ингушетии. 52 фигуранта уже мертвы, а ещё 11 лиц объявлены в розыск.