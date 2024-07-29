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29 июля, 15:08

Прокурор запросил по 24 года для фигурантов дела о теракте в Чечне в 2005 году

Члены банды Басаева Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев (слева направо). Фото © ТАСС/Эрик Романенко

Члены банды Басаева Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев (слева направо). Фото © ТАСС/Эрик Романенко

Прокурор запросил по 24 года тюрьмы фигурантам дела о теракте в Чечне в 2005 году, в результате которого погибли 15 человек и 36 пострадали.

Подсудимые Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев в июле 2005 года приняли участие в похищении и убийстве мужчины, тело которого затем переодели в форму российского военного и поместили в автомобиль, начинённый взрывчаткой. Чтобы привлечь внимание правоохранителей и местных жителей, один из обвиняемых выстрелил по автомобилю, а затем член банды активировал взрывное устройство. В результате погибли 15 человек, 36 получили ранения.

"По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Южного окружного военного суда от 2020 года и по настоящему уголовному делу, окончательно (прошу) назначить наказание в виде лишения свободы на срок 24 года каждому", — сказал прокурор.

Дудиев и Донашев входили в состав банды Шамиля Басаева и ранее уже получили сроки от 18 до 19 лет в колонии строгого режима за нападение на военнослужащих 6-й роты в 2000 году.

Ещё один член банды Басаева задержан за теракты в Будённовске в 1995 году
Ещё один член банды Басаева задержан за теракты в Будённовске в 1995 году

А ранее Life.ru рассказывал, что СК установил личности 131 боевика, которые в составе банды Шамиля Басаева в ночь с 21 на 22 июня 2004 года напали на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, организации и граждан Ингушетии. 52 фигуранта уже мертвы, а ещё 11 лиц объявлены в розыск.

Александра Вишнякова
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