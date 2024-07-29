Прокурор запросил по 24 года для фигурантов дела о теракте в Чечне в 2005 году

Прокурор запросил по 24 года тюрьмы фигурантам дела о теракте в Чечне в 2005 году, в результате которого погибли 15 человек и 36 пострадали.

Подсудимые Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев в июле 2005 года приняли участие в похищении и убийстве мужчины, тело которого затем переодели в форму российского военного и поместили в автомобиль, начинённый взрывчаткой. Чтобы привлечь внимание правоохранителей и местных жителей, один из обвиняемых выстрелил по автомобилю, а затем член банды активировал взрывное устройство. В результате погибли 15 человек, 36 получили ранения.

"По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Южного окружного военного суда от 2020 года и по настоящему уголовному делу, окончательно (прошу) назначить наказание в виде лишения свободы на срок 24 года каждому", — сказал прокурор.

Дудиев и Донашев входили в состав банды Шамиля Басаева и ранее уже получили сроки от 18 до 19 лет в колонии строгого режима за нападение на военнослужащих 6-й роты в 2000 году.