Ещё один член банды Басаева задержан за теракты в Будённовске в 1995 году 3 июня, 09:05 Здание больницы Будённовска, в которой в течение пяти суток вооружённые боевики удерживали сотни заложников. Фото © Величкин Сергей / Фотохроника ТАСС

В Московской области правоохранители задержали очередного участника банды Шамиля Басаева, который участвовал в трагических событиях в Будённовске в 1995 году. Об этом говорится на сайте Следственного комитета.

"В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения устойчивой вооружённой группы (банды) под общим руководством Шамиля Басаева на организации и жителей города Будённовска Ставропольского края, получены доказательства причастности жителя города Москвы Хамзата Зоева к совершению указанных преступлений", — уточняется в тексте.

Как полагает следствие, в июне 1995 года задержанный добровольно присоединился к банде Басаева и участвовал в особо тяжких преступлениях. Например, 14 июня того же года Зоев с бандитами, вооружившись автоматами и взрывчаткой, атаковали Будённовск, в результате чего были убиты 129 человек, ранены 317 и 1586 взяты в заложники, а также разрушено несколько домов.

Силовики поймали Зоева в подмосковной деревне Перещапово, где он в тот момент проживал. Суд арестовал задержанного, ему вменяются статьи о совершении терактов, захвате заложников, убийстве и бандитизме.

Напомним, бандформирования Басаева и Хаттаба совершали нападения на мирных граждан в южных регионах России в 90-х годах. К длительным срокам лишения свободы приговорены уже более 80 участников банды. Очередной приговор был вынесен в декабре прошлого года.

Авторы Татьяна Миссуми