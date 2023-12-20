Суд вынес приговор ещё двум членам банды Басаева, напавшим на Дагестан в 1999 году
Двое участников банды Басаева и Хаттаба получили по 14 лет тюрьмы
В Дагестане вынесли приговор ещё двум членам банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие во вторжении в республику в 1999 году, когда было убито более 280 военных. Об этом сообщила руководитель пресс-службы дагестанского Верховного суда Зарема Мамаева.
"Вынесен обвинительный приговор в отношении Авезова А.Н. и Терекбаева А.Т., обвинявшихся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (бандитизм), ст. 279 (вооружённый мятеж) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ", — приводит РИА "Новости" её слова.
Каждого из фигурантов приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, бандформирования Басаева и Хаттаба совершили нападение на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. Им противостояли армия и сотрудники правоохранительных органов. Бандиты убили более 280 человек, ещё свыше 800 получили ранения, в том числе мирные жители. Боевые действия продолжались с 7 августа по 14 сентября. К длительным срокам лишения свободы приговорено уже более 80 участников банды.
ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный