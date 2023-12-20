Суд вынес приговор ещё двум членам банды Басаева, напавшим на Дагестан в 1999 году

В Дагестане вынесли приговор ещё двум членам банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие во вторжении в республику в 1999 году, когда было убито более 280 военных. Об этом сообщила руководитель пресс-службы дагестанского Верховного суда Зарема Мамаева.

"Вынесен обвинительный приговор в отношении Авезова А.Н. и Терекбаева А.Т., обвинявшихся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (бандитизм), ст. 279 (вооружённый мятеж) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ", — приводит РИА "Новости" её слова.

Каждого из фигурантов приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.