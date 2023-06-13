В Минводах задержан боевик, участвовавший в нападении на Дагестан в 1999 году

Бывший боевик, принимавший участие в нападении на Дагестан в 1999 году в составе группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, задержан в Минеральных Водах. В ФСБ сообщили, что совместно с СК выявили доказательства участия гражданина России Рустама Ярбулдыева в преступлениях, за которые он не понёс уголовной ответственности.

Ярбулдыев был задержан в аэропорту Минеральных Вод, ему предъявлены обвинения по статьям о бандитизме, вооружённом мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Суд решил заключить его под стражу "в связи с особой тяжестью совершённых преступлений".

Расследование этого и других преступлений боевиков в 90-е и 2000-е проходит в рамках реализации принципа неотвратимости наказания. Напомним, что в 1999 году боевики из Чечни вторглись в Дагестан и захватили ряд населённых пунктов, погибло более 280 российских военнослужащих, а также правоохранителей и гражданских.