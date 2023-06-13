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13 июня, 07:28

В Минводах задержан боевик, участвовавший в нападении на Дагестан в 1999 году

Бывший боевик, принимавший участие в нападении на Дагестан в 1999 году в составе группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, задержан в Минеральных Водах. В ФСБ сообщили, что совместно с СК выявили доказательства участия гражданина России Рустама Ярбулдыева в преступлениях, за которые он не понёс уголовной ответственности.

Ярбулдыев был задержан в аэропорту Минеральных Вод, ему предъявлены обвинения по статьям о бандитизме, вооружённом мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Суд решил заключить его под стражу "в связи с особой тяжестью совершённых преступлений".

Расследование этого и других преступлений боевиков в 90-е и 2000-е проходит в рамках реализации принципа неотвратимости наказания. Напомним, что в 1999 году боевики из Чечни вторглись в Дагестан и захватили ряд населённых пунктов, погибло более 280 российских военнослужащих, а также правоохранителей и гражданских.

Сторонник Басаева получил 23 года колонии за нападение на псковских десантников

Сторонник Басаева получил 23 года колонии за нападение на псковских десантников

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Кабардино-Балкарии задержали троих бывших боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба. Они участвовали в убийстве 84 псковских десантников в 2000 году.

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Илья Суриков
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