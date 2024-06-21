Установлены личности 131 боевика из банды Басаева, напавших на Ингушетию в 2004 году

Сотрудники Следственного комитета РФ установили личности 131 боевика, которые в составе банды полевого командира чеченских террористов Шамиля Басаева в ночь с 21 на 22 июня 2004 года напали на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, организации и граждан Ингушетии. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В рамках расследования данного уголовного дела следователями установлена причастность 131 лица, из которых 68 уже осуждены за участие в банде, совершение акта терроризма и посягательства на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному", — говорится в сообщении.

В нём также говорится, что 52 фигуранта уголовного дела уже мертвы, в связи с чем в отношении них было прекращено уголовное преследование. В то же время 11 лиц объявлены в розыск.

Напомним, что во время нападения банды Басаева, которое произошло почти 20 лет назад, погибло 78 человек, 113 получили ранения. Следователи также сообщили, что террористы тогда причинили значительный ущерб предприятиям и гражданам, а также похитили большое количество оружия.