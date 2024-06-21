Установлены личности 131 боевика из банды Басаева, напавших на Ингушетию в 2004 году
СК установил личности 131 боевика из банды Басаева по делу об атаке на Ингушетию
Сотрудники Следственного комитета РФ установили личности 131 боевика, которые в составе банды полевого командира чеченских террористов Шамиля Басаева в ночь с 21 на 22 июня 2004 года напали на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, организации и граждан Ингушетии. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"В рамках расследования данного уголовного дела следователями установлена причастность 131 лица, из которых 68 уже осуждены за участие в банде, совершение акта терроризма и посягательства на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному", — говорится в сообщении.
В нём также говорится, что 52 фигуранта уголовного дела уже мертвы, в связи с чем в отношении них было прекращено уголовное преследование. В то же время 11 лиц объявлены в розыск.
Напомним, что во время нападения банды Басаева, которое произошло почти 20 лет назад, погибло 78 человек, 113 получили ранения. Следователи также сообщили, что террористы тогда причинили значительный ущерб предприятиям и гражданам, а также похитили большое количество оружия.
Ранее Life.ru писал, что на Урале задержали двух боевиков банды Шамиля Басаева, которые 24 года назад напали на российских военнослужащих у станицы Червлённая в Чечне. Представители ФСБ тогда рассказали, что Муртазали Алимгиреев 1978 года рождения и Алимхан Кадрашов 1969 года рождения являлись жителями Тюмени, но нашли их в соседних регионах — ХМАО и ЯНАО.
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