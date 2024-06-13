Двое участников банды Басаева задержаны в ХМАО и ЯНАО спустя почти 25 лет

На Урале задержали двух боевиков банды Шамиля Басаева, которые 24 года назад напали на российских военнослужащих у станицы Червлённая в Чечне. По данным ФСБ, Муртазали Алимгиреев 1978 года рождения и Алимхан Кадрашов 1969 года рождения являлись жителями Тюмени, но нашли их в соседних регионах — ХМАО и ЯНАО. В ходе совместной работы со Следственным комитетом была сформирована "неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении" обоих граждан. Их заключили под стражу.

"Им предъявлено обвинение по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооружённый мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ", — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.