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13 июня, 08:05

Двое участников банды Басаева задержаны в ХМАО и ЯНАО спустя почти 25 лет

На Урале задержали двух боевиков банды Шамиля Басаева, которые 24 года назад напали на российских военнослужащих у станицы Червлённая в Чечне. По данным ФСБ, Муртазали Алимгиреев 1978 года рождения и Алимхан Кадрашов 1969 года рождения являлись жителями Тюмени, но нашли их в соседних регионах — ХМАО и ЯНАО. В ходе совместной работы со Следственным комитетом была сформирована "неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении" обоих граждан. Их заключили под стражу.

"Им предъявлено обвинение по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооружённый мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ", — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ задержала троих сторонников Басаева за участие в убийстве десантников
ФСБ задержала троих сторонников Басаева за участие в убийстве десантников

Ранее суд вынес приговор ещё двум членам банды Басаева, напавшим на Дагестан в 1999 году. Они принимали участие во вторжении в республику, когда было убито более 280 военных. Каждого из фигурантов приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. А в Московской области на днях правоохранители задержали очередного участника банды Шамиля Басаева, который участвовал в трагических событиях в Будённовске в 1995 году.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SGr

Марина Калегина
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