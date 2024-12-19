Уроженец Украины получил приговор 20 лет за попытку подрыва боемашины «Панцирь»

Уроженец Украины приговорен к 20 годам лишения свободы за попытку подрыва боевой машины «Панцирь». Белгородский областной суд назначил ему также штраф в размере 500 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре региона, первые три года фигурант проведёт в тюрьме, а оставшееся время — в колонии строгого режима.

В суде выяснили, что в декабре прошлого года обвиняемый сам инициировал звонок в СБУ предложив свои услуги. В ходе общения с «представителем украинского ведомства», а на самом деле сотрудником ФСБ, он заявил о намерении уничтожать российских военнослужащих и технику, а также передал информацию о расположении военных объектов и комплексов ПВО в Белгороде и его окрестностях. Кроме того, он запросил гранатомет для осуществления своих планов по уничтожению боевой машины «Панцирь». Для злодея подготовили муляж реактивной штурмовой гранаты и спрятали его в лесу. Когда он извлек муляж из тайника, его задержали оперативники.