Вынесен приговор агенту СБУ, который устроил теракт на газопроводе в Крыму

К 18 годам лишения свободы приговорили Сергея Ержова, который подорвал газопровод в Крыму в июне 2023 года. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда.

Сотрудники ФСБ проводят обыск у взорвавшего газопровод в Крыму агента СБУ Ержова . Видео © Центр общественных связей ФСБ РФ

Ещё в 2022 году Ержов был завербован украинскими спецслужбами и прошёл курс разведывательно-диверсионной подготовки. В июне 2023 года он по инструкциям СБУ изготовил взрывчатку и разместил её на газопроводе в ялтинском посёлке Кореиз, после чего подорвал. В результате газопровод загорелся.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", — сказал представитель суда.

Сергей Ержов, который устроил теракт на газопроводе в крымском посёлке Кореиз. Фото © SHOT

Ержова обвиняли по статьям о теракте, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Приговор пока не вступил в законную силу.