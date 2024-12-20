Неизвестный взорвал фейерверки в отделении банка в Москве

Неизвестный мужчина взорвал фейерверки в банковском отделении на бульваре Яна Райниса в Москве. Об этом сообщает SHOT.

Неизвестный взорвал салют в банке в Москве. Фото © SHOT

Сегодня вечером хулиган вошёл в банк, поджёг фейерверк и попытался покинуть место происшествия. Однако его задержали сотрудники службы безопасности. Работники банка успели потушить возникший пожар с помощью огнетушителя до прибытия спасателей.