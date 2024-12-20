Неизвестный взорвал фейерверки в отделении банка в Москве
Неизвестный мужчина взорвал фейерверки в банковском отделении на бульваре Яна Райниса в Москве. Об этом сообщает SHOT.
Неизвестный взорвал салют в банке в Москве. Фото © SHOT
Сегодня вечером хулиган вошёл в банк, поджёг фейерверк и попытался покинуть место происшествия. Однако его задержали сотрудники службы безопасности. Работники банка успели потушить возникший пожар с помощью огнетушителя до прибытия спасателей.
Такой же случай произошёл накануне в подмосковной Балашихе. Посетитель банка устроил взрыв установки с фейерверками в офисе. Поджигателем оказался 19-летний студент Московского политехнического университета, которого вскоре задержали. По предварительной информации, на этот поступок юношу толкнули мошенники из Украины, которым он ранее передал 600 000 рублей.
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