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20 декабря, 18:01

Неизвестный взорвал фейерверки в отделении банка в Москве

Неизвестный мужчина взорвал фейерверки в банковском отделении на бульваре Яна Райниса в Москве. Об этом сообщает SHOT.

Неизвестный взорвал салют в банке в Москве. Фото © SHOT

Неизвестный взорвал салют в банке в Москве. Фото © SHOT

Сегодня вечером хулиган вошёл в банк, поджёг фейерверк и попытался покинуть место происшествия. Однако его задержали сотрудники службы безопасности. Работники банка успели потушить возникший пожар с помощью огнетушителя до прибытия спасателей.

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Такой же случай произошёл накануне в подмосковной Балашихе. Посетитель банка устроил взрыв установки с фейерверками в офисе. Поджигателем оказался 19-летний студент Московского политехнического университета, которого вскоре задержали. По предварительной информации, на этот поступок юношу толкнули мошенники из Украины, которым он ранее передал 600 000 рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux

Александра Мышляева
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