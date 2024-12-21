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20 декабря, 21:40

В Санкт-Петербурге задержали 16-летнюю девочку за поджог полицейской машины

Сгоревший полицейский автомобиль в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Сгоревший полицейский автомобиль в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге задержана 16-летняя девочка, подозреваемая в поджоге полицейского автомобиля возле здания ГАИ Красногвардейского района. В результате возгорания у машины полностью выгорел моторный отсек. Личный состав получил дополнительные инструкции по обеспечению безопасности на закреплённой территории, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По предварительным данным, подросток действовала по указанию неизвестных кураторов. Девушка проживает неподалёку от места происшествия и была оперативно задержана после инцидента. Из её профиля в социальных сетях следует, что она обычная школьница.

Родители подростка признались, что их дочь переживает тяжёлое эмоциональное состояние, а они сами шокированы произошедшим и не могут объяснить мотивы её поступка.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Ленинградской области девятиклассник попытался поджечь здание «Почты России». 15-летний подросток получил указания от неизвестных лиц, после чего пришёл в отделение с горючей жидкостью. Школьника успели задержать, до того как произошла трагедия.

Артём Гапоненко
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