В Санкт-Петербурге задержали 16-летнюю девочку за поджог полицейской машины

В Санкт-Петербурге задержана 16-летняя девочка, подозреваемая в поджоге полицейского автомобиля возле здания ГАИ Красногвардейского района. В результате возгорания у машины полностью выгорел моторный отсек. Личный состав получил дополнительные инструкции по обеспечению безопасности на закреплённой территории, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По предварительным данным, подросток действовала по указанию неизвестных кураторов. Девушка проживает неподалёку от места происшествия и была оперативно задержана после инцидента. Из её профиля в социальных сетях следует, что она обычная школьница.

Родители подростка признались, что их дочь переживает тяжёлое эмоциональное состояние, а они сами шокированы произошедшим и не могут объяснить мотивы её поступка.