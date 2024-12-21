Обманутый украинскими мошенниками мужчина поджёг опорный пункт полиции Одинцово
Обманутый мошенниками из Украины мужчина поджёг опорный пункт полиции подмосковного Одинцово. Об этом сообщает Mash. Параллельно неадекват выкрикивал лозунги, восхваляющие украинские спецслужбы.
Обманутый украинцами мужчина поджёг опорный пункт полиции Одинцово. Видео © Telegram / Mash
В настоящее время пожар потушен, силовики ищут виновного. В этом здании также располагается Одинцовский городской суд. Кроме того, в момент происшествия другой мужчина разлил и поджёг горючее возле банка, расположенного неподалёку.
Ранее Life.ru сообщал, что в московском банковском отделении на бульваре Яна Райниса неизвестный мужчина устроил взрыв фейерверков. Вечером он вошёл в банк, поджёг салют и попытался сбежать, однако его задержали сотрудники службы безопасности. Пожар был быстро ликвидирован работниками банка.
Telegram / Mash