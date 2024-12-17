В Ленобласти девятиклассник пытался поджечь отделение «Почты России»
78.ru: В Ленобласти задержали школьника, который попытался поджечь здание почты
В Ленобласти задержали школьника, который попытался поджечь здание почты. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Ленинградской области девятиклассник попытался поджечь здание «Почты России». 15-летний подросток получил указания от неизвестных лиц, после чего пришёл в отделение с горючей жидкостью. Школьника успели задержать, до того как произошла трагедия. Об этом сообщает 78.ru.
«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества», — поделились сотрудники телеканала.
По словам мамы подростка, её сын не жаловался на то, что ему кто-то звонит. Также у мальчика не было никаких проблем.
Ранее в Иркутской области троих подростков арестовали по обвинению в теракте. Несовершеннолетние подожгли релейный шкаф на железной дороге и вышку сотовой связи. Школьники рассказали, что получили указания от неизвестного человека через мессенджер. Они засняли свои действия и отправили видео куратору. Каждый получил за преступление по 15 тысяч рублей.