В Ленобласти девятиклассник пытался поджечь отделение «Почты России»

В Ленинградской области девятиклассник попытался поджечь здание «Почты России». 15-летний подросток получил указания от неизвестных лиц, после чего пришёл в отделение с горючей жидкостью. Школьника успели задержать, до того как произошла трагедия. Об этом сообщает 78.ru.

«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества», — поделились сотрудники телеканала.

По словам мамы подростка, её сын не жаловался на то, что ему кто-то звонит. Также у мальчика не было никаких проблем.