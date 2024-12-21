Задержанную за поджог в ТЦ в Отрадном пенсионерку обокрали украинские аферисты

Задержанная за поджог в московском ТЦ «Форт» пенсионерка попалась на удочку украинских мошенников. Она перевела им 120 тысяч рублей и не смогла вернуть их обратно, передаёт телеграм-канал SHOT .

Аферисты пообещали старушке вернуть деньги, если она подожжёт петарды в МФЦ в торговом центре. Сейчас пожилая москвичка находится в отделении полиции. Из-за взрыва петард пришлось эвакуировать более 300 человек, торговый центр закрыт до 18:00. В результате инцидента пострадавших нет.