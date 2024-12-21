Задержанную за поджог в ТЦ в Отрадном пенсионерку обокрали украинские аферисты
Задержанная за поджог в московском ТЦ «Форт» пенсионерка попалась на удочку украинских мошенников. Она перевела им 120 тысяч рублей и не смогла вернуть их обратно, передаёт телеграм-канал SHOT.
Эвакуация в ТЦ «Форт» после поджога. Видео © Telegram / SHOT
Аферисты пообещали старушке вернуть деньги, если она подожжёт петарды в МФЦ в торговом центре. Сейчас пожилая москвичка находится в отделении полиции. Из-за взрыва петард пришлось эвакуировать более 300 человек, торговый центр закрыт до 18:00. В результате инцидента пострадавших нет.
Одна из посетительниц ТЦ закупалась подарками на Новый год, когда услышала взрыв. Продавцы спрятали женщину в подсобку. Она также рассказала, что пожилой посетительнице стало плохо, ей начали вызывать скорую помощь. Испугавшихся, что началась стрельба, людей эвакуировали из здания.
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