«Что это происходит уже который день?!»: Момент взрыва в МФЦ в Королёве попал на видео

Момент взрыва в подмосковном ТЦ «Гелиос» в Королёве попал на видео. На кадрах видно, как испуганные сотрудники прячутся под столами от фейерверков. Женщина в страхе кричит, что это происходит уже не первый день. На месте происшествия работают следователи. Видео публикует телеграм-канал SHOT.