«Что это происходит уже который день?!»: Момент взрыва в МФЦ в Королёве попал на видео
Момент взрыва фейерверка в подмосковном ТЦ «Гелиос» попал на видео
Момент взрыва в подмосковном ТЦ «Гелиос» в Королёве попал на видео. На кадрах видно, как испуганные сотрудники прячутся под столами от фейерверков. Женщина в страхе кричит, что это происходит уже не первый день. На месте происшествия работают следователи. Видео публикует телеграм-канал SHOT.
Момент взрыва фейерверков в ТЦ «Гелиос». Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что взрыв пиротехники произошёл в МФЦ, людей эвакуировали из здания. По предварительным данным пострадавших нет. Поджигатель действовал по указу украинских мошенников. Ему удалось скрыться.
Это не первый взрыв пиротехники в МФЦ за сегодня. В московском ТЦ «Форт» петарды взорвала пенсионерка. Она действовала по указу ВСУ. Пострадавших в результате ЧП нет. По словам пожилой москвички, украинские аферисты обокрали её на 120 тысяч рублей, деньги они обещали вернуть после поджога МФЦ. Из здания торгового центра эвакуированы более 300 человек, он закрыт для посетителей до 18:00. А вчера неизвестный взорвал фейерверки в отделении банка в Москве на бульваре Яна Райниса. Аналогичное происшествие случилось в этот же день в отделении банка в Балашихе.
Life.ru / Шедеврум