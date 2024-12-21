Третий поджог за день: Неизвестный запустил салют в здании «Почты России» в Химках
Неизвестный запустил салют в здании «Почты России» в Химках, никто не пострадал
Неизвестный запустил салют в помещении «Почты России» в подмосковных Химках. Очевидцы рассказали, что посетители в ужасе выбежали на улицу. Это уже третий поджог за день в Москве и Подмосковье.
Только что неизвестный запустил салют в помещении «Почты России» в подмосковных Химках. Видео © Telegram / SHOT
Инцидент произошёл в офисе на Московской около получаса назад, пишет SHOT. Работники почты вызвали на место экстренные службы. Сейчас испуганные люди толпятся на улице. Предварительно, очередной поджигатель с места убежал.
Первый взрыв сегодня произошёл в московском ТЦ «Форт». Там пенсионерка, действующая по указу ВСУ, подорвала петарды в МФЦ. В результате инцидента никто не пострадал. По словам пожилой женщины, аферисты из Украины обокрали её на 120 тысяч рублей и заявили, что вернут деньги, если та устроит поджог. Взрыв пиротехники также произошёл в МФЦ в Королёве, людей эвакуировали из здания. По предварительным данным пострадавших нет. Фейерверк запустил 63-летний мужчина, который действовал по заказу кураторов с Украины.
Череда взрывов салютов в офистных зданиях Москвы и области произошла и вчера. Так, неизвестный взорвал фейерверки в отделении банка в Москве на бульваре Яна Райниса. Аналогичное происшествие случилось в этот же день в отделении банка в Балашихе.
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