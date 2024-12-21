Задержан мужчина, устроивший «фаер-шоу» для сотрудников МФЦ в Королёве
SHOT: Фейерверк в МФЦ в Королёве запустил 63-летний мужчина
Фейерверк в МФЦ в Королёве запустил 63-летний мужчина. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Фейерверк в МФЦ в Королёве запустил 63-летний мужчина. По предварительным данным, он действовал по заказу кураторов с Украины.
По данным канала SHOT, после поджога преступник сбежал с места и сразу оттуда отправился поджигать Костинский отдел полиции. Но там сотрудники отобрали у него пиротехнику и задержали. Предварительно, всё это время поджигателя вели украинские кураторы.
Напомним, что взрыв пиротехники произошёл в МФЦ в Королёве, людей эвакуировали из здания. По предварительным данным пострадавших нет.
Это не первый взрыв пиротехники в МФЦ за сегодня. Ранее в ТЦ «Форт» в Одинцове петарды взорвала пенсионерка. Она действовала по указу ВСУ. Пострадавших в результате ЧП нет. По словам пожилой москвички, украинские аферисты обокрали её на 120 тысяч рублей, деньги они обещали вернуть после поджога МФЦ. Из здания торгового центра эвакуированы более 300 человек, он закрыт для посетителей до 18:00. А вчера неизвестный взорвал фейерверки в отделении банка в Москве на бульваре Яна Райниса. Аналогичное происшествие случилось в этот же день в отделении банка в Балашихе.