Задержан мужчина, устроивший «фаер-шоу» для сотрудников МФЦ в Королёве

Фейерверк в МФЦ в Королёве запустил 63-летний мужчина. По предварительным данным, он действовал по заказу кураторов с Украины.

По данным канала SHOT, после поджога преступник сбежал с места и сразу оттуда отправился поджигать Костинский отдел полиции. Но там сотрудники отобрали у него пиротехнику и задержали. Предварительно, всё это время поджигателя вели украинские кураторы.