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Регион
21 декабря, 14:38

В Петербурге случился взрыв в отделении банка, предварительно — пиротехника

В Санкт-петербурге очевидцы сообщают о взрыве в отделении банка. Об инциденте докладывает телеграм-канал SHOT.

«Очевидцы сообщают о взрыве в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Петербурге. Предварительно, снова пиротехника. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

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Сегодня это не первый взрыв пиротехнических средств в общественных местах. Сначала пенсионерка по указу украинских мошенников взорвала несколько петард в ТЦ района Отрадное в Москве. Покупатели начали экстренно эвакуироваться, подумав, что это выстрелы. Следом мужчина запустил фейерверк в отделении МФЦ торгового центра «Гелиос». Он пояснил свой поступок угрозами от аферистов из Украины. Аналогичное происшествие произошло в Химках.

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Life.ru / Шедеврум

Николай Рюмин
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