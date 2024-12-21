В Петербурге случился взрыв в отделении банка, предварительно — пиротехника

«Очевидцы сообщают о взрыве в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Петербурге. Предварительно, снова пиротехника. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

«Что это происходит уже который день?!»: Момент взрыва в МФЦ в Королёве попал на видео

«Что это происходит уже который день?!»: Момент взрыва в МФЦ в Королёве попал на видео

Сегодня это не первый взрыв пиротехнических средств в общественных местах. Сначала пенсионерка по указу украинских мошенников взорвала несколько петард в ТЦ района Отрадное в Москве. Покупатели начали экстренно эвакуироваться, подумав, что это выстрелы. Следом мужчина запустил фейерверк в отделении МФЦ торгового центра «Гелиос». Он пояснил свой поступок угрозами от аферистов из Украины. Аналогичное происшествие произошло в Химках.