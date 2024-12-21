В Петербурге задержали пенсионерку, устроившую взрыв в отделении банка
В Санкт-Петербурге задержали пенсионерку, которая устроила взрыв в отделении банка. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, женщину 1956 года рождения задержали в собственной квартире. Она жила неподалёку от места преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.
Ранее стало известно, что мошенники из Украины обманом вынудили 68-летнюю женщину взорвать банкомат в Санкт-Петербурге. Видео взрыва в отделении банка записали камеры наблюдения. Судя по кадрам, пенсионерка тоже снимала происходящее на телефон. Повезло, что никто не пострадал.
Отметим, что это не первый случай взрыва за текущие сутки. Сначала по указанию украинских мошенников другая женщина устроила взрывы петард в Москве в ТЦ района Отрадное. Покупатели были вынуждены срочно покинуть здание, ошибочно приняв звуки за выстрелы. Потом мужчина запустил фейерверк в МФЦ торгового центра «Гелиос». Мужчина объяснил это угрозами со стороны мошенников из Украины. Позже кто-то запустил салют в здании Почты России в Химках.
Shutterstock / FOTODOM/ zef art