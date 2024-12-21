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21 декабря, 19:02
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В Петербурге задержали пенсионерку, устроившую взрыв в отделении банка

В Санкт-Петербурге задержали пенсионерку, которая устроила взрыв в отделении банка. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, женщину 1956 года рождения задержали в собственной квартире. Она жила неподалёку от места преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

Ранее стало известно, что мошенники из Украины обманом вынудили 68-летнюю женщину взорвать банкомат в Санкт-Петербурге. Видео взрыва в отделении банка записали камеры наблюдения. Судя по кадрам, пенсионерка тоже снимала происходящее на телефон. Повезло, что никто не пострадал.

Раскрыта личность мужчины, запустившего салют в МФЦ в Королёве
Раскрыта личность мужчины, запустившего салют в МФЦ в Королёве

Отметим, что это не первый случай взрыва за текущие сутки. Сначала по указанию украинских мошенников другая женщина устроила взрывы петард в Москве в ТЦ района Отрадное. Покупатели были вынуждены срочно покинуть здание, ошибочно приняв звуки за выстрелы. Потом мужчина запустил фейерверк в МФЦ торгового центра «Гелиос». Мужчина объяснил это угрозами со стороны мошенников из Украины. Позже кто-то запустил салют в здании Почты России в Химках.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ zef art

Лия Мурадьян
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