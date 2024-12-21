В Петербурге задержали пенсионерку, устроившую взрыв в отделении банка

В Санкт-Петербурге задержали пенсионерку, которая устроила взрыв в отделении банка. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, женщину 1956 года рождения задержали в собственной квартире. Она жила неподалёку от места преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.