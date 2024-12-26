«Так надо»: ФСБ обнародовала аудио с наставлениями жены диверсанту, который хотел взорвать военного
ФСБ представила аудио с инструкциями жены украинского агента, готовившего теракт
ФСБ опубликовала аудиозапись, на которой звучит голос жены агента украинских спецслужб, планировавшего покушение на российского военнослужащего. В записи женщина проводит инструктаж перед осуществлением атаки, прося выполнить все необходимые действия.
Кадры от ФСБ. Видео © ЦОС ФСБ
«Всё нормально, есть нюансы. В пятницу он сначала со мной свяжется, потом я с тобой — так надо. Выйдешь, он тебе просто скажет куда. Ты там сделаешь, что положено, он тебе это оплатит, ценник скажешь какой на билеты и всё прочее», — сказала супруга агента.
Как уже сообщал Life.ru, сегодня ФСБ объявила о предотвращении серии покушений, которые готовили украинские спецслужбы на высокопоставленных военных Минобороны России. Четверо россиян были задержаны, и им грозит пожизненное заключение. Один из них на допросе рассказал, что планировал взорвать высокопоставленного офицера в его служебном автомобиле с помощью бомбы, замаскированной под пауэрбанк. Другой задержанный намеревался передать бомбу российскому военному в качестве подарка.
ЦОС ФСБ