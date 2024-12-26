«Так надо»: ФСБ обнародовала аудио с наставлениями жены диверсанту, который хотел взорвать военного

Как уже сообщал Life.ru, сегодня ФСБ объявила о предотвращении серии покушений, которые готовили украинские спецслужбы на высокопоставленных военных Минобороны России. Четверо россиян были задержаны, и им грозит пожизненное заключение. Один из них на допросе рассказал, что планировал взорвать высокопоставленного офицера в его служебном автомобиле с помощью бомбы, замаскированной под пауэрбанк. Другой задержанный намеревался передать бомбу российскому военному в качестве подарка.