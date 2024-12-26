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26 декабря, 09:56

«Так надо»: ФСБ обнародовала аудио с наставлениями жены диверсанту, который хотел взорвать военного

ФСБ представила аудио с инструкциями жены украинского агента, готовившего теракт

ФСБ опубликовала аудиозапись, на которой звучит голос жены агента украинских спецслужб, планировавшего покушение на российского военнослужащего. В записи женщина проводит инструктаж перед осуществлением атаки, прося выполнить все необходимые действия.

Кадры от ФСБ. Видео © ЦОС ФСБ

«Всё нормально, есть нюансы. В пятницу он сначала со мной свяжется, потом я с тобой — так надо. Выйдешь, он тебе просто скажет куда. Ты там сделаешь, что положено, он тебе это оплатит, ценник скажешь какой на билеты и всё прочее», — сказала супруга агента.
ФСБ: В организации покушения на офицера Минобороны участвовал его водитель
ФСБ: В организации покушения на офицера Минобороны участвовал его водитель

Как уже сообщал Life.ru, сегодня ФСБ объявила о предотвращении серии покушений, которые готовили украинские спецслужбы на высокопоставленных военных Минобороны России. Четверо россиян были задержаны, и им грозит пожизненное заключение. Один из них на допросе рассказал, что планировал взорвать высокопоставленного офицера в его служебном автомобиле с помощью бомбы, замаскированной под пауэрбанк. Другой задержанный намеревался передать бомбу российскому военному в качестве подарка.

Обложка ©

ЦОС ФСБ

Александра Мышляева
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