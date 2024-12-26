Агент СБУ раскололся на допросе и рассказал, как хотел передать бомбу военному РФ под видом подарка

Украинский агент, которого задержала Федеральная служба безопасности, намеревался передать российскому военнослужащему бомбу под видом подарка. Об этом мужчина признался на допросе, видео которого показала ФСБ.

Допрос украинского агента, который должен был передать российскому военнослужащему бомбу под видом подарка. Видео © ЦОС ФСБ РФ

«23 декабря я по просьбе своего знакомого Рогожего Виталия Николаевича, проживающего в настоящее время в Польше, забрал посылку в городе Люберцы из заброшенного здания. Она предназначалась в качестве подарка военнослужащему Министерства обороны», — рассказал он.

По словам мужчины, Рогожий сказал ему, что в посылке находится некий конверт. Задержанный попросил передать его своего знакомого, но операцию предотвратили сотрудники ФСБ.