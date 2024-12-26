ФСБ показала видео допроса россиян, планировавших теракты против офицеров МО

ФСБ показала видео допроса россиянина, который планировать совершить теракт против высокопоставленного военного Минобороны РФ по заданию украинских спецслужб. Мужчина рассказал, что собирался подложить бомбу под служебное авто одного из высших руководителей ведомства.

ФСБ задержали мужчину, который планировал устроить теракт против высокопоставленного военного МО РФ. Видео © ФСБ России

По словам задержанного, в 2020 году он вместе с супругой после потери работы уехал на Украину в поисках «лучшей жизни». В итоге у пары начались проблемы с местной миграционной службой, которая угрожала им депортацией. Позже к супругам в гости пришли сотрудники СБУ и завербовали их. В Киеве его обучили пользоваться взрывчаткой. Ради совершения теракта диверсант приехал в Москву транзитом — через Молдавию и Грузию. Координировали его украинские агенты через жену: она передавала их указания в мессенджере.

«По полученным координатам мной был найден тайник в Московской области. Я извлёк его и протестировал взрыватель. Подрыв должен был осуществляться удалённо сотрудниками украинских спецслужб. По указанию куратора я стал ждать команду заложить бомбу под автомобиль», – рассказывает он на видео.

Ещё один задержанный признался, что следил за офицерами Минобороны. Москвич передавал украинским спецслужбам данные не только о высокопоставленных российских военных, но и о членах их семей. Третьему дали задание забрать посылку с СВУ в Люберцах для военнослужащего под видом подарка. Но выполнить он его не успел, как как попал в разработку ФСБ.