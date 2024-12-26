Россиянин вернулся под видом депортированного для подрыва одного из глав МО

Завербованный украинскими спецслужбами россиянин вернулся в Москву под видом депортированного, чтобы заложить под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны СВУ. Бомбу собирались взорвать дистанционно с территории Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Установлено, что в ноябре 2024 года в Москву с Украины под видом депортированного лица транзитом через Молдавию и Грузию прибыл завербованный украинскими спецслужбами в качестве исполнителя террористического акта гражданин РФ», — рассказали в ЦОС.

Украинский агент с 2020 года постоянно проживал в Незалежной. После «высылки» в Москву диверсант изъял из тайника самодельное взрывное устройство и систему видеонаблюдения. Замаскированную под пауэрбанк бомбу с прикреплёнными магнитами ему приказали заложить под служебный автомобиль одного из высокопоставленных руководителей Минобороны России, водителем которого являлся его близкий родственник. Координация подготовки теракта осуществлялась также через завербованную жену диверсанта, проживающую в Миргороде Полтавской области Украины. После теракта кураторы обещали обеспечить своему агенту выезд в Незалежную и далее в одну из стран Евросоюза. Но ФСБ разоблачила планы киевских спецслужб.

На задержанного завели дело по статьям «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств», «Приготовление террористических актов», а также совершение «Государственной измены».